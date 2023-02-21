(Хуцишвили) Лали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хуцишвили Тариел Шотаевич
Мать: Хуцишвили Женя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Колиев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колиев Гриша
Отец ребёнка: Колиев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аня
Отец ребёнка: Колиев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колиев Николай