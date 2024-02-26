Марья Поликарпова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Поликарпова (Вна)

Марья Поликарпова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1808 г.р.

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: Авдотья Данилова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.