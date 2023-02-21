Обёртышева Маргарита Руслановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.2017
Сын: Обёртышев Артем Антонович
Отец ребёнка: Обёртышев Антон Олегович
Рождение ребёнка
02.02.2017
Сын: Обёртышев Роман Антонович
Отец ребёнка: Обёртышев Антон Олегович
Бракосочетание
Неизвестно