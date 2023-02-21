Обёртышева Маргарита Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обёртышева Маргарита Руслановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.2017

Сын: Обёртышев Артем Антонович

Отец ребёнка: Обёртышев Антон Олегович

Рождение ребёнка
02.02.2017

Сын: Обёртышев Роман Антонович

Отец ребёнка: Обёртышев Антон Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обёртышев Антон Олегович

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