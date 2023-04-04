Харченко Тихон Павлович
Место рожденияАлесандрийск, Белоцерковская волость, Васильковский уезд, Киевская губерния
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: Харченко Павел Иванович
Мать: Евдокия Кодратова
Алесандрийск, Белоцерковская волость, Васильковский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Дарья Тихонова
Мать ребёнка: Харченко Варвара Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Харченко Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Харченко Варвара Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Евдокия Тихонова
Мать ребёнка: Харченко Варвара Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Харченко Варвара Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно