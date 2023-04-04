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Харченко Тихон Павлович

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Место рождения

Алесандрийск, Белоцерковская волость, Васильковский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Харченко Павел Иванович

Мать: Евдокия Кодратова

Алесандрийск, Белоцерковская волость, Васильковский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Дарья Тихонова

Мать ребёнка: Харченко Варвара Федосеевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Харченко Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Харченко Варвара Федосеевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Евдокия Тихонова

Мать ребёнка: Харченко Варвара Федосеевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Харченко Иван Тихонович

Мать ребёнка: Харченко Варвара Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Варвара Федосеевна

Смерть
Неизвестно
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