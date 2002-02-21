Фокина Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Анастасия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2002

Отец: не указан

Мать: Фокина Светлана Витальевна

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