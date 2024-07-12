Самошин Евгений Николаевич 03.01.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самошин Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1981

Отец: Самошин Николай Александрович

Мать: Самошина (Черепнина) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самошина (Никифорова) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
16.05.2001

Сын: Самошин Даниил Евгеньевич

Мать ребёнка: Голева (Пешина) Лилия Андреевна

Рождение ребёнка
13.05.2005

Сын: Самошин Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Голева (Пешина) Лилия Андреевна

Рождение ребёнка
04.09.2012

Сын: Самошин Демид Евгеньевич

Мать ребёнка: Самошина (Никифорова) Ирина Владимировна

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