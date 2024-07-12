Самошин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2001
Сын: Самошин Даниил Евгеньевич
Мать ребёнка: Голева (Пешина) Лилия Андреевна
Рождение ребёнка
13.05.2005
Мать ребёнка: Голева (Пешина) Лилия Андреевна
Рождение ребёнка
04.09.2012
Мать ребёнка: Самошина (Никифорова) Ирина Владимировна