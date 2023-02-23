Нурадинов Шамиль Насруллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурадинов Шамиль Насруллаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.06.2018

Жена: Нурадинова Раисат Алисултановна

Бракосочетание
22.06.2018

Жена: Нурадинова Раисат Алисултановна

Рождение ребёнка
03.10.2018

Дочь: Нурадинова Амалия Шамильевна

Мать ребёнка: Нурадинова Раисат Алисултановна

Рождение ребёнка
01.06.2020

Сын: Нурадинов Магомед Шамильевич

Мать ребёнка: Нурадинова Раисат Алисултановна

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