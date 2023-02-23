Нурадинов Шамиль Насруллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.06.2018
Бракосочетание
22.06.2018
Рождение ребёнка
03.10.2018
Дочь: Нурадинова Амалия Шамильевна
Мать ребёнка: Нурадинова Раисат Алисултановна
Рождение ребёнка
01.06.2020
Сын: Нурадинов Магомед Шамильевич
Мать ребёнка: Нурадинова Раисат Алисултановна