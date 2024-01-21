Абрамова Катерина Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1798 по 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1798 по 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1828
Дочь: Абрамова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Ларионович
Рождение ребёнка
18.03.1833 ст.
Дочь: Абрамова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Ларионович
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно