Абрамова Катерина Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Катерина Демьяновна

Абрамова Катерина Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1798 по 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1798 по 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Григорий Ларионович

Рождение ребёнка
08.10.1828

Дочь: Абрамова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Ларионович

Рождение ребёнка
18.03.1833 ст.

Дочь: Абрамова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Ларионович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.