Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1908

Дата смерти

05.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рахимов Габдрахим Фаткуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рахимова) Нурия Губайдулловна

Мать ребёнка: Рахимова Зухра

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Зухра

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Зухра

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Зухра

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.06.1996
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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