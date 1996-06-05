Рахимов Губайдулла (Губай) Габдрахимович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1908
Дата смерти05.06.1996
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Рахимов Габдрахим Фаткуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рахимова) Нурия Губайдулловна
Мать ребёнка: Рахимова Зухра
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
01.03.1940
Рождение ребёнка
1948
Смерть
05.06.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно