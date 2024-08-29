Егоров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Егорова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова (Егорова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Егорова Любовь
Кравотынь, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно