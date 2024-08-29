Егоров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Егорова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Егорова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова (Егорова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Егорова Любовь

Кравотынь, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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