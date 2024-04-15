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Ураков Олимжон Хикматуллаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи

Рождение ребёнка
28.05.2010

Сын: Хикматуллаев Ойбек Олимжон угли

Мать ребёнка: Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи

Рождение ребёнка
08.09.2012

Сын: Ураков Амирхон Олимжон угли

Мать ребёнка: Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи

Рождение ребёнка
?.09.2015

Дочь: Уракова Бибисолиха Олимжон угли

Мать ребёнка: Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи

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