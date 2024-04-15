Ураков Олимжон Хикматуллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.2010
Сын: Хикматуллаев Ойбек Олимжон угли
Мать ребёнка: Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи
Рождение ребёнка
08.09.2012
Сын: Ураков Амирхон Олимжон угли
Мать ребёнка: Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи
Рождение ребёнка
?.09.2015
Дочь: Уракова Бибисолиха Олимжон угли
Мать ребёнка: Абдуллаева Мафтунахон Абдурашид кизи