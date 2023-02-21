Кадочникова (Кадочникова) Лукия Саввовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1900
Дочь: Чугина Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кадочников Петр Васильевич
Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1906
Сын: Кадочников Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович
Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1912
Дочь: Чернышева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович
Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кадочников Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно