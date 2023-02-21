Кадочникова (Кадочникова) Лукия Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) Лукия Саввовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1900

Дочь: Чугина Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кадочников Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1906

Сын: Кадочников Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович

Нижние Лемезы, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1912

Дочь: Чернышева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович

Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кадочников Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Кадочников Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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