Якимова (Мерзлякова) Антонина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Якимова Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Якимова Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Якимова Зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1941
Сын: Якимов Валерий
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно