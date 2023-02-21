Якимова (Мерзлякова) Антонина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова (Мерзлякова) Антонина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мерзляков Гаврила Андроникович

Мать: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Якимова Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Якимова Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Якимова Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1941

Сын: Якимов Валерий

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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