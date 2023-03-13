Тесницкий Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Тесницкий Степан Дмитриевич
Мать: Екатерина Егоровна
Бракосочетание
30.10.1877
Жена: Тесницкая Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
01.03.1879
Дочь: Соломахина Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1883
Сын: Тесницкий Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 06.01.1885
Сын: Тесницкий Павел Михайлович
Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
16.08.1890
Сын: Тесницкий Флор Михайлович
Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна
Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Тесницкий Семён Михайлович
Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
25.08.1898
Сын: Тесницкий Александр
Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна
Смерть
Неизвестно