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Тесницкий Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Тесницкий Степан Дмитриевич

Мать: Екатерина Егоровна

Бракосочетание
30.10.1877

Жена: Тесницкая Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
01.03.1879

Дочь: Соломахина Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1883

Сын: Тесницкий Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 06.01.1885

Сын: Тесницкий Павел Михайлович

Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
16.08.1890

Сын: Тесницкий Флор Михайлович

Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Тесницкий Семён Михайлович

Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
25.08.1898

Сын: Тесницкий Александр

Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Тесницкая Анна Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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