Soosaar Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Soosaar Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.2002

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2002

Отец: Soosaar Sergei

Мать: Soosaar Oksana

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