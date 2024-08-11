Стрежнев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Проживал с семьёй в Кинешме или в Кинешемском р-не. Работал мотористом на судне на Волге. Кроме сына Виктора, был ещё Иван и дочь Евдокия в замужестве Лебедева( проживала в Симферополе).
Смерть
Неизвестно