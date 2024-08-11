Стрежнев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрежнев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрежнев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Проживал с семьёй в Кинешме или в Кинешемском р-не. Работал мотористом на судне на Волге. Кроме сына Виктора, был ещё Иван и дочь Евдокия в замужестве Лебедева( проживала в Симферополе).
Смерть
Неизвестно

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