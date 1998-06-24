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Петров Артём Игоревич

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

24.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1998

Отец: Петров Игорь Викторович

Мать: Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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