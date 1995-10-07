Песковой Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песковой Максим

Место рождения

г. Томск, Россия

Дата рождения

07.10.1995

Дата смерти

17.03.2022

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1995

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Томск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.03.2022
Украина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Бахтинское кладбище, г.Томск
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