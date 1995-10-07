Песковой Максим
Место рожденияг. Томск, Россия
Дата рождения07.10.1995
Дата смерти17.03.2022
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1995
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Томск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.2022
Украина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Бахтинское кладбище, г.Томск