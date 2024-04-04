Иванов Антон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: Иванова Сэсэг
Рождение ребёнка
16.06.1934
Мать ребёнка: Иванова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Вера Антоновна
Мать ребёнка: Иванова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Элла Антоновна
Мать ребёнка: Иванова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Матрена
Смерть
Неизвестно