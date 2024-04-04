Иванов Антон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Антон Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: Иванова Сэсэг

Рождение ребёнка
16.06.1934

Сын: Иванов Доржи Антонович

Мать ребёнка: Иванова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Вера Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Элла Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Клим Антонович

Мать ребёнка: Иванова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Антон Антонович

Мать ребёнка: Иванова Матрена

Смерть
Неизвестно
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