Шулакова Анисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1942
Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович
Рождение ребёнка
06.06.1946
Дочь: Сарапулова (Серебрянская) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович
Рождение ребёнка
08.12.1948
Дочь: Кузнецова (Серебрянская) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович
Рождение ребёнка
23.07.1950
Дочь: Шарова (Серебрянская) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович
Рождение ребёнка
10.05.1952
Дочь: Завьялова (Серебрянская) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович
Рождение ребёнка
18.04.1954
Дочь: Анисимова (Серебрянская) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович
Рождение ребёнка
13.02.1957
Сын: Серебрянский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович
Рождение ребёнка
27.03.1959
Дочь: Тоняева (Серебрянская) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович