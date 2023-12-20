Шулакова Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулакова Анисья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1942

Сын: Шаклеин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович

Рождение ребёнка
06.06.1946

Дочь: Сарапулова (Серебрянская) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович

Рождение ребёнка
08.12.1948

Дочь: Кузнецова (Серебрянская) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович

Рождение ребёнка
23.07.1950

Дочь: Шарова (Серебрянская) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович

Рождение ребёнка
10.05.1952

Дочь: Завьялова (Серебрянская) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович

Рождение ребёнка
18.04.1954

Дочь: Анисимова (Серебрянская) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович

Рождение ребёнка
13.02.1957

Сын: Серебрянский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович

Рождение ребёнка
27.03.1959

Дочь: Тоняева (Серебрянская) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Серебрянский Василий Антонович

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