Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Савин Осип Филимонович

Мать: Савина Наталия Илларионовна

Смерть
1884
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