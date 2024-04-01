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Константин
Константин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Дата смерти
1884
Пол
Мужской
Отец
Савин Осип Филимонович
1851 г.р.
Мать
Савина (Пазаева) Наталия Илларионовна
Около 1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Савин Осип Филимонович
Мать:
Савина Наталия Илларионовна
Смерть
1884
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