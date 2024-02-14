Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамзин Галяутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамзин Галяутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамзин Галяутдин

Рождение ребёнка
1930

Сын: Саляхов Мисбахутдин

Отец ребёнка: Хамзин Галяутдин

Смерть
Неизвестно

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