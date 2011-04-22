Куликова Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1921
Дата смерти22.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1921
Рождение ребёнка
24.07.1952
Дочь: Стасевич Капитолина Сергеевна
Отец ребёнка: Куликов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
03.01.1955
Сын: Куликов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Куликов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
17.10.1956
Дочь: Куликова Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Куликов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
06.03.1964
Дочь: Куликова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Куликов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2011