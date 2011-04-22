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Куликова Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1921

Дата смерти

22.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1921

Отец: Карелин Дмитрий Константинович

Мать: Карелина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1952

Дочь: Стасевич Капитолина Сергеевна

Отец ребёнка: Куликов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
03.01.1955

Сын: Куликов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Куликов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
17.10.1956

Дочь: Куликова Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Куликов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1964

Дочь: Куликова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Куликов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Сергей Александрович

Смерть
22.04.2011
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