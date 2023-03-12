Бушуева Домна Иоанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: Александра Лукина
Отец ребёнка: Бушуев Григорий Лукин
приемная, около 1909 г
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Феодосия Григориева
Отец ребёнка: Бушуев Григорий Лукин
Рождение ребёнка
С 1906 по 1907 ст.
Дочь: Анна Григориева
Отец ребёнка: Бушуев Григорий Лукин
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Бушуев Григорий Лукин
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 74
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно