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Бушуева Домна Иоанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: Александра Лукина

Отец ребёнка: Бушуев Григорий Лукин

приемная, около 1909 г
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Феодосия Григориева

Отец ребёнка: Бушуев Григорий Лукин

Рождение ребёнка
С 1906 по 1907 ст.

Дочь: Анна Григориева

Отец ребёнка: Бушуев Григорий Лукин

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бушуев Иван Григориев

Отец ребёнка: Бушуев Григорий Лукин

Место жительства
1908 ст.
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 74
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Григорий Лукин

Смерть
Неизвестно
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