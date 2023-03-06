Тимонина +79197479681
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Келлер Юрий Евгеньевич
Мать: Келлер Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимонина Элина Васильевна
Отец ребёнка: Тимонин Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимонина Дарина Васильевна
Отец ребёнка: Тимонин Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимонин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тимонин Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно