Енговатов Гавриил Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Енговатов Семен Прокопьев
Мать: Енговатова Федора
Бракосочетание
08.11.1827 ст.
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Енговатов Василий Гавриилов
Мать ребёнка: Енговатова Василиса Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Енговатов Матвей Гавриилов
Мать ребёнка: Енговатова Василиса Прохорова
Смерть
После 1858