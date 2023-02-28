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Енговатов Гавриил Семенов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Енговатов Семен Прокопьев

Мать: Енговатова Федора

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1827 ст.

Жена: Енговатова Василиса Прохорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Енговатов Василий Гавриилов

Мать ребёнка: Енговатова Василиса Прохорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Енговатов Матвей Гавриилов

Мать ребёнка: Енговатова Василиса Прохорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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