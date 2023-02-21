Кочкин Фёдор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.
Дочь: Кочкина София Фёдоровна
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 16 сентября 1891 г. Воприемник села Адышевского крестьянина Нестора Афанасиева Костина дочь девица Анна. (Ф. 237, оп. 226, д. 330, л. 45 (об), 46.
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.
Дочь: Федосимова Дария Фёдоровна
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 12 марта. Воспреемник - села Адышевского крест. Павла Несторова Костина жена Ольга Иванова (Ф.237, оп. 226, д. 495)
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.
Дочь: Пушкарева Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна
Рождение ребёнка
19.01.1904
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна
Рождение ребёнка
18.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна
Крещен 20.03. в Покровской церкви с. Адышево. Крестный - крестьянин Кочкин Матфей Георгиев. Источник: ГАКО, Ф. 237, оп. 226, д. 1194 , л. 11.
Рождение ребёнка
06.05.1909 ст.
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна
ГАКО, Ф. 237, оп. 227, д. 2704, л. 14 об, 15. Крестный из д. Епимаховской крестьянин Иван Стефанов Фечищев.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно