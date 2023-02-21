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Кочкин Фёдор Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.

Дочь: Кочкина София Фёдоровна

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 16 сентября 1891 г. Воприемник села Адышевского крестьянина Нестора Афанасиева Костина дочь девица Анна. (Ф. 237, оп. 226, д. 330, л. 45 (об), 46.
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.

Дочь: Федосимова Дария Фёдоровна

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещение в Покровской церкви села Адышевского 12 марта. Воспреемник - села Адышевского крест. Павла Несторова Костина жена Ольга Иванова (Ф.237, оп. 226, д. 495)
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.

Дочь: Пушкарева Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кочкин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1904

Сын: Кочкин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1907 ст.

Сын: Кочкин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещен 20.03. в Покровской церкви с. Адышево. Крестный - крестьянин Кочкин Матфей Георгиев. Источник: ГАКО, Ф. 237, оп. 226, д. 1194 , л. 11.
Рождение ребёнка
06.05.1909 ст.

Сын: Кочкин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Несторовна

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
ГАКО, Ф. 237, оп. 227, д. 2704, л. 14 об, 15. Крестный из д. Епимаховской крестьянин Иван Стефанов Фечищев.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина Евдокия Несторовна

Смерть
Неизвестно
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