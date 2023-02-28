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Нагорнюк Екатерина Михайловна
Нагорнюк Екатерина Михайловна
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Место рождения
Брасово
, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Дата рождения
1918
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Брасово
, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Малино
, Ступино, Московская область
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