Нагорнюк Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорнюк Екатерина Михайловна

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Место рождения

Брасово, Брасовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Брасово, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Малино, Ступино, Московская область
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