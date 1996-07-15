Яровой (Василенко) Василий Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровой (Василенко) Василий Филимонович

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Место рождения

село Тимановка, Тульчинский район, Винницкая область

Дата рождения

13.03.1911

Дата смерти

15.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

село Тимановка, Тульчинский район, Винницкая область
Рождение ребёнка
09.08.1937

Дочь: Запорожец Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Яровая Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
18.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яровая Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яровая Валентина Михайловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровая Валентина Михайловна

Смерть
15.07.1996
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