Яровой (Василенко) Василий Филимонович
Место рождениясело Тимановка, Тульчинский район, Винницкая область
Дата рождения13.03.1911
Дата смерти15.07.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
село Тимановка, Тульчинский район, Винницкая область
Рождение ребёнка
09.08.1937
Дочь: Запорожец Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Яровая Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
18.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яровая Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яровая Валентина Михайловна
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.1996