Абрамова (Панарина) Екатерина Семёновна
Место рождениясело Казанка Володарский район Кокчетавская обл. Казахская Республика
Дата рождения05.12.1914
Дата смерти05.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
село Казанка Володарский район Кокчетавская обл. Казахская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1939
Дочь: Ивашкевич Лилия Георгиевна
Отец ребёнка: Абрамов Георгий Иванович
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Крещение
Неизвестно
Казанка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
05.04.2004
Молодечно, Молодечненский район, Минская область