Абрамова (Панарина) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Панарина) Екатерина Семёновна

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Место рождения

село Казанка Володарский район Кокчетавская обл. Казахская Республика

Дата рождения

05.12.1914

Дата смерти

05.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914

Отец: Панарин Семён Иванович

Мать: Панарина Прасковья Васильевна

село Казанка Володарский район Кокчетавская обл. Казахская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1939

Дочь: Ивашкевич Лилия Георгиевна

Отец ребёнка: Абрамов Георгий Иванович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Крещение
Неизвестно
Казанка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
05.04.2004
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
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