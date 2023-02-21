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Ходырева Афонасья Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Ходырев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.

Сын: Ходырев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Ходырев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ходырев Михайлович

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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