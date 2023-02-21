Ходырева Афонасья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.
Сын: Ходырев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ходырев Михайлович
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Ходырев Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно