Вейценфельд Пинхос Зельманович
Место рожденияZhitomir
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Вейценфельд Зельман Айзекович
Мать: ?
Zhitomir
Рождение ребёнка
02.11.1884
Сын: Вейценфельд Яков Пинхосович
Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Вейценфельд Айзек Пинхосович
Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Хана Пинсоховна
Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна
Рождение ребёнка
22.01.1891
Сын: Вейценфельд Нохум Пинхосович
Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна
Рождение ребёнка
09.12.1892
Сын: Вейценфельд Евсей Павлович/Овсей Пинхосович
Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мусия Пинхосовна
Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна
Рождение ребёнка
16.11.1896
Сын: Вейценфельд Савелий Павлович/Шебсель Пинхосович
Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна
Место жительства
1906
Бракосочетание
25.12.1910
Место жительства
1917
Бракосочетание
23.08.1921
Жена: Вейценфельд Лея Мойшевга
Vilnius, Vilnius
Смерть
Неизвестно