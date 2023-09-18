Вейценфельд Пинхос Зельманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейценфельд Пинхос Зельманович

Место рождения

Zhitomir

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Вейценфельд Зельман Айзекович

Мать: ?

Zhitomir
Рождение ребёнка
02.11.1884

Сын: Вейценфельд Яков Пинхосович

Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1887

Сын: Вейценфельд Айзек Пинхосович

Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Хана Пинсоховна

Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
22.01.1891

Сын: Вейценфельд Нохум Пинхосович

Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
09.12.1892

Сын: Вейценфельд Евсей Павлович/Овсей Пинхосович

Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мусия Пинхосовна

Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
16.11.1896

Сын: Вейценфельд Савелий Павлович/Шебсель Пинхосович

Мать ребёнка: Вейценфельд Михлия Шебселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Место жительства
1906
Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
25.12.1910

Жена: Вейценфельд Либа-Мина Меерова

Вильнюс, Литовская ССР
Место жительства
1917
Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
23.08.1921

Жена: Вейценфельд Лея Мойшевга

Vilnius, Vilnius
Смерть
Неизвестно
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