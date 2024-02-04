Бокова (Екамасова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Екамасова) Ирина Ивановна

Место рождения

Нефтегорск

Дата рождения

20.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1961

Отец: Екамасов Иван Тимофеевич

Мать: Екамасова (Брынова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1982

Дочь: Тютина (Бокова) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Боков Владимир Геннадьевич

Рождение ребёнка
27.09.1985

Дочь: Лисиенко (Бокова) Елена Влалимировна

Отец ребёнка: Боков Владимир Геннадьевич

Рождение ребёнка
15.09.1988

Сын: Боков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Боков Владимир Геннадьевич

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

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