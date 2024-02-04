Бокова (Екамасова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1961
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1961
Рождение ребёнка
28.01.1982
Дочь: Тютина (Бокова) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Боков Владимир Геннадьевич
Рождение ребёнка
27.09.1985
Дочь: Лисиенко (Бокова) Елена Влалимировна
Отец ребёнка: Боков Владимир Геннадьевич
Рождение ребёнка
15.09.1988
Сын: Боков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Боков Владимир Геннадьевич
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край