Никифоров Иван Емельянович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.
Бракосочетание
05.11.1907 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1918
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
20.04.1920
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно