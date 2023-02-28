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Никифоров Иван Емельянович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: Никифоров Емельян Иванович

Мать: Никифорова Ирина Поликарповна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.11.1907 ст.

Жена: Никифорова Анастасия Федоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.03.1918

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Федоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.04.1920

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Федоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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