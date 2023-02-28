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Сизов Николай Иванов

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.12.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1807

Отец: Сизов Иван Веденеев

Мать: Сизова Ульяна Павлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Сизов Степан Николаев

Мать ребёнка: Сизова Анна Михайлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Сизов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Сизова Анна Михайлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анисья Николаевна

Мать ребёнка: Сизова Анна Михайлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Устинья Николаевна

Мать ребёнка: Сизова Анна Михайлова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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