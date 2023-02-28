Сизов Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения06.12.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1807
Отец: Сизов Иван Веденеев
Мать: Сизова Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Сизова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Сизова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анисья Николаевна
Мать ребёнка: Сизова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Сизова Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно