Лишина (Кованько) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1845
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1845
Отец: Кованько Николай Федорович
Мать: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
20.12.1867
Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
17.05.1870
Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1871
Дочь: Трубникова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич
Смерть
1917