Лишина (Кованько) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лишина (Кованько) София Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1845

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1845

Отец: Кованько Николай Федорович

Мать: Екатерина Ивановна

Бракосочетание
1866

Муж: Лишин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
20.12.1867

Сын: Лишин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лишин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
17.05.1870

Сын: Лишин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1871

Дочь: Трубникова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Лишин Андрей Андреевич

Смерть
1917
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