Соломахин Степан Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соломахин Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1855
Сын: Соломахин Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Соломахина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1867
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Соломахина Мавра Ивановна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1872
Сын: Соломахин Николай Степанович
Мать ребёнка: Соломахина Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно