Соломахин Степан Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Степан Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломахин Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1855

Сын: Соломахин Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Соломахина Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.1867

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Соломахина Мавра Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Соломахин Николай Степанович

Мать ребёнка: Соломахина Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломахина Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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