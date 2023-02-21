Черняновская Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновская Марина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Черняновский Алексей Евсеевич

Отец ребёнка: Черняновский Евсей Феоктистович

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Черняновский Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Черняновский Евсей Феоктистович

Рождение ребёнка
15.11.1927

Сын: Черняновский Владимир Евсеевич

Отец ребёнка: Черняновский Евсей Феоктистович

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Евсей Феоктистович

Смерть
1962
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