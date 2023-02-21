Черняновская Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Черняновский Алексей Евсеевич
Отец ребёнка: Черняновский Евсей Феоктистович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Черняновский Иван Евсеевич
Отец ребёнка: Черняновский Евсей Феоктистович
Рождение ребёнка
15.11.1927
Сын: Черняновский Владимир Евсеевич
Отец ребёнка: Черняновский Евсей Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962