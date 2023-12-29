Елисеев Леонтий Тимофеевич
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения06.06.1839
Дата смерти07.12.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1839
Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Крещение
18.06.1839
Троицкая Измайловского полка церковь
Бракосочетание
21.04.1868
Смерть
07.12.1889
Крым
Похороны
16.12.1889
Новодевичье кладбище