Елисеев Леонтий Тимофеевич 06.06.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисеев Леонтий Тимофеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

06.06.1839

Дата смерти

07.12.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1839

Отец: Елисеев Тимофей Алексеевич

Мать: Елисеева (Свешникова) Екатерина Леонтьевна

Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Крещение
18.06.1839
Троицкая Измайловского полка церковь
Бракосочетание
21.04.1868

Жена: Романовская (Тугаринова) Елизавета Дмитриевна

Смерть
07.12.1889
Крым
Похороны
16.12.1889
Новодевичье кладбище

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