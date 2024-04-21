Житихина (Вахрушева) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житихина (Вахрушева) Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Житихин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житихин Алексей

Рождение ребёнка
1729

Сын: Василий

Отец ребёнка: Житихин Алексей

Смерть
Неизвестно

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