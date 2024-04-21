Житихина (Вахрушева) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Житихин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Житихин Алексей
Рождение ребёнка
1729
Сын: Василий
Отец ребёнка: Житихин Алексей
Смерть
Неизвестно