Офицеров Иван Петрович
Место рожденияТатарская АССР, Столбищенский р-н, П.-Ковалинский с/с, с. П. Ковали
Дата рождения20.12.1923
Дата смерти01.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1923
Татарская АССР, Столбищенский р-н, П.-Ковалинский с/с, с. П. Ковали
Рождение ребёнка
13.03.1952
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная награда
Неизвестно
Офицеров Иван Петрович Сержант, __.__.1923Татарская АССР, Столбищенский р-н, Б. Отарский с/с, с. Б. Отары. Сводная картотека Перечень наград 25.04.1944 Медаль «За отвагу» 05.05.1945 Медаль «За отвагу»
Офицеров Иван Петрович Сержант, __.__.1923Татарская АССР, Столбищенский р-н, с. Б. Отары. Сводная картотека Перечень наград 17.03.1945 Орден Красной Звезды,Орден Отечественной войны II степени
Смерть
01.12.1994
Казань, ул.Гагарина 36