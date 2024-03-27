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Офицеров Иван Петрович

Место рождения

Татарская АССР, Столбищенский р-н, П.-Ковалинский с/с, с. П. Ковали

Дата рождения

20.12.1923

Дата смерти

01.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская АССР, Столбищенский р-н, П.-Ковалинский с/с, с. П. Ковали
Рождение ребёнка
13.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная награда
Неизвестно
Офицеров Иван Петрович Сержант, __.__.1923Татарская АССР, Столбищенский р-н, Б. Отарский с/с, с. Б. Отары. Сводная картотека Перечень наград 25.04.1944 Медаль «За отвагу» 05.05.1945 Медаль «За отвагу»
Офицеров Иван Петрович Сержант, __.__.1923Татарская АССР, Столбищенский р-н, с. Б. Отары. Сводная картотека Перечень наград 17.03.1945 Орден Красной Звезды,Орден Отечественной войны II степени
Смерть
01.12.1994
Казань, ул.Гагарина 36
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