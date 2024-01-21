(Дейнега) Эмма Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дейнега) Эмма Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнега Василий Евгеньевич

Рождение ребёнка
02.03.1990

Сын: Дейнега Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Дейнега Василий Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.06.1995

Сын: Дейнега Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Дейнега Василий Евгеньевич

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