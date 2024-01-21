(Дейнега) Эмма Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1990
Сын: Дейнега Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Дейнега Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.06.1995
Сын: Дейнега Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Дейнега Василий Евгеньевич