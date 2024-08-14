Џьапуа N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Џьапуа N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Џьапуа Леуард

Мать: Қапба N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сақаниа Сосо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сақаниа Сосо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сақаниа Сосо

Смерть
Неизвестно

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