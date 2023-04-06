Грицюк Павел Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Грицюк Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Грицюк Симеон Павлов
Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грицюк Анна Иванова
Смерть
Неизвестно