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Грицюк Павел Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Грицюк Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Грицюк Владимир Павлов

Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Грицюк Симеон Павлов

Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Грицюк Зиновий Павлов

Мать ребёнка: Грицюк Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицюк Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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