Абрамова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1867
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Абрамов Ефим Павлов
деревня Николаевка, Панцыревская волость, Городище
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Ефим Павлов
Смерть
Неизвестно