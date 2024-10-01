Шаповалова Авдотья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1794
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Шаповалов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Шаповалов Федор Васильевич
д. Холощево Княжинская волость Краснинский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Шаповалова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Шаповалов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно