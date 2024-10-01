Шаповалова Авдотья Григорьевна Около 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаповалова Авдотья Григорьевна

Место рождения

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Бракосочетание
14.01.1794

Муж: Шаповалов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шаповалов Иван Федорович

Отец ребёнка: Шаповалов Федор Васильевич

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Шаповалов Петр Федорович

Отец ребёнка: Шаповалов Федор Васильевич

д. Холощево Княжинская волость Краснинский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Шаповалова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Шаповалов Федор Васильевич

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно

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