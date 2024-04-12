Делиев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Делиев Петр Константинович
Мать: ?
Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1905 Место рождения Донецкая обл., Старомлиновский р-н, с. Красная Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награжде... Показать все
Смерть
После 1985