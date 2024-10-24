Балашова-Ревякина Матрёна Романовна
Место рождения
Дата рождения20.05.1885
Дата смерти29.09.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1885
Отец: Ревякин Роман Куприянович
Мать: Артамонова Праскева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Мария? Яковлевна
Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
19.04.1909
Дочь: Кутейникова-Балашова Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Балашов Митрофан Яковлевич
Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
28.11.1911
Дочь: Балашова-Колмакова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
22.04.1925
Сын: Балашов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич
Смерть
29.09.1976
Липецк, город Липецк, Липецкая область