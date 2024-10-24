Балашова-Ревякина Матрёна Романовна 20.05.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Балашова-Ревякина Матрёна Романовна

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Место рождения

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.05.1885

Дата смерти

29.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1885

Отец: Ревякин Роман Куприянович

Мать: Артамонова Праскева

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Мария? Яковлевна

Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.04.1909

Дочь: Кутейникова-Балашова Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Балашов Митрофан Яковлевич

Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.11.1911

Дочь: Балашова-Колмакова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Балашов Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.04.1925

Сын: Балашов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Балашов Яков Сергеевич

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
29.09.1976
Липецк, город Липецк, Липецкая область

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