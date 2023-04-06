Коваленко Фома Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Фома Кузьмич

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Место рождения

Лука, Черкаська область

Дата рождения

19.10.1909

Дата смерти

06.01.1991

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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1938 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909

Отец: Коваленко Кузьма Семенович

Мать: Коваленко Устинья Степановна

Лука, Черкаська область
Бракосочетание
01.07.1935

Жена: Коваленко Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
15.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Анастасия Даниловна

Россия
Рождение ребёнка
?.08.1938

Сын: Коваленко Виктор Фомич

Мать ребёнка: Коваленко Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
01.01.1941

Дочь: Святуненко Нина Фоминична

Мать ребёнка: Коваленко Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Крещение
Неизвестно
Godparents:родная тетка Анна Степановна Шармарева
Смерть
06.01.1991
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