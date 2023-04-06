Коваленко Фома Кузьмич
Место рождения
Дата рождения19.10.1909
Дата смерти06.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909
Бракосочетание
01.07.1935
Рождение ребёнка
15.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Анастасия Даниловна
Россия
Рождение ребёнка
?.08.1938
Мать ребёнка: Коваленко Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Дочь: Святуненко Нина Фоминична
Мать ребёнка: Коваленко Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Крещение
Неизвестно
Godparents:родная тетка Анна Степановна Шармарева
Смерть
06.01.1991