Орлова (Андрейцева )Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Николай Викторович
Мать: Клавдия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрейцева (Коскина) Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Андрейцев Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрейцева (Бутылкина )Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Андрейцев Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрейцева (Михеенко) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Андрейцев Сергей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно