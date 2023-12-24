Орлова (Андрейцева )Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Андрейцева )Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Николай Викторович

Мать: Клавдия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрейцева (Коскина) Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Андрейцев Сергей Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрейцева (Бутылкина )Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Андрейцев Сергей Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрейцева (Михеенко) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Андрейцев Сергей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрейцев Сергей Емельянович

Смерть
Неизвестно

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